Байден проведет первую пресс-конференцию в рекордно поздний срок

Президент США Джо Байден проведет первую официальную пресс-конференцию спустя более чем 60 дней после вступления в должность.

Пресс-конференция американского лидера состоится в четверг, 25 марта, – на 65-й день президентства Байдена. По данным CNN, 15 предшественников Байдена проводили пресс-конференцию в течение 33 дней своего нахождения на посту.

Так, Трамп выступил перед прессой и народом на 28-й день своего президентства, а Обама и организовал пресс-конференцию на 21-й день.

При этом, по мнению политического аналитика CNN Джо Локхарта, Байден «выбрал идеальное время для встречи с прессой». В частности, недавно глава государства раньше установленного срока достиг своей цели по вакцинации американского населения от коронавируса.

Кроме того, американскому лидеру необходимо установить повестку на будущее, что и будет сделано в рамках пресс-конференции, считает автор материала.