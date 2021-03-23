Путин привился от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сообщил, что глава государства чувствует себя хорошо и уже в среду, 24 марта, у него будет полноценный рабочий день.

Накануне Путин заявил, что собирается сделать прививку от коронавируса одной из российских вакцин 23 марта. Представитель Кремля подчеркнул, что вакцинация государственного лидера не будет публичным мероприятием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса после решения главы государства Владимира Путина сделать прививку от COVID-19.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».