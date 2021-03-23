Памфилова: главным итогом работы ЦИК за последние пять лет стал рост доверия к выборам

Итогом работы ЦИК в последние пять лет стал существенный рост доверия граждан к выборам и избирательной системе, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Настолько много событий было спрессовано за эти годы. Честно говоря, мы гордимся этим, что нам удалось все сделать достойно. Самое главное, как мы оцениваем, главный итог нашей работы, кропотливой и в то же время системной, это то, что существенно выросло доверие наших граждан и к выборам, и к самой избирательной системе. Это дорогого стоит», - сказала Памфилова в интервью телеканалу «Россия 24».

Она добавила, что рост доверия избирателей дался непросто.

«В результате того, что мы создали беспрецедентно открытую, максимально прозрачную систему для контроля общества за тем, как проходят выборы, как проходит голосование. Плюс к этому широчайшая работа, постоянное взаимодействие с наблюдателями, с экспертным сообществом, с партиями, со всеми участниками избирательного процесса», - отметила Памфилова.

По ее словам, двери ЦИКа всегда открыты для всех заинтересованных и гражданских активистов.

«Мы действительно одна из самых открытых площадок», - цитирует РИА «Новости» председателя ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил последнюю пятерку нового состава ЦИК России. В список вошли действующий председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.

Ранее свои кандидатуры в состав ЦИК утвердили Госдума и Совет Федерации.

Первое заседание нового состава ЦИК, на котором выберут нового председателя, заместителя и секретаря, запланировано на 29 марта.