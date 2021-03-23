Уволен председатель хабаровской городской думы

Председателя городской думы Хабаровска Михаила Сидорова во вторник, 23 марта, большинством голосов депутаты досрочно освободили от должности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 20 голосов было отдано за сложение полномочий Сидорова, 10 — против.

По данным источника агентства, 22 марта депутаты хабаровской фракции ЛДПР приняли решение непосредственно во время заседания отстранить от должностей председателя думы Сидорова, председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главы комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова.

Все они были назначены при губернаторе Хабаровского края Сергее Фургале, которого задержали 9 июля прошлого года по обвинению в организации убийств.

Михаил Сидоров на заседании сообщил, что врио губернатора региона Михаил Дегтярев предложил ему сложить добровольно полномочия. Ему предложили должность, от которой он категорически отказался. Какой именно это был пост, он уточнять не стал.