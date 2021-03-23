Пушков рассказал об «истерии» Запада вокруг Калининграда

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в своем Telegram-канале, зачем США и НАТО нагнетают «истерию» о якобы военной угрозе со стороны Калининграда.

Политик указал, что они делают это, чтобы расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

По словам Пушкова, Вашингтону и Североатлантическому альянсу нужно «постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами».

Он считает, что Соединенные Штаты и НАТО также собираются подтягивать Финляндию к военным маневрам НАТО и подталкивать Швецию к вступлению в альянс, не взирая на нейтральный статус этой страны.

Кроме того, сенатор выразил мнение, что без такой регулярной «аналитической истерии» и сопутствующего медийного сопровождения Североатлантический альянс как военная организация «лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ».

Ранее польский генерал описал сценарий войны между Россией и НАТО за Калининград. Также стало известно, что американские эксперты разработали сценарий превентивного удара альянса по Калининградской области.