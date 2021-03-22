Путин объявил о решении вакцинироваться от коронавируса
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин заявил, что вакцинируется от коронавируса во вторник, 23 марта. Свое решение он объявил на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, трансляцию которого ведет «Россия 24».
«Вакцинация — это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал глава государства.
При этом каким именно препаратом будет сделана прививка, Путин не уточнил.
В настоящее время в России зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».
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