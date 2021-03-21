В офисе Зеленского обвинили Порошенко в организации протестов в Киеве

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в организации протестов в Киеве. Его слова приводит РИА «Новости».

Подоляк назвал Порошенко ключевым организатором протестной акции у здания офиса Зеленского, а сами протесты – попыткой политического давления на киевскую власть.

«Безусловно, была попытка политического давления с помощью такой акции. Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора», – отметил советник главы президентского офиса.

Он отметил, что в течение пяти дней акция активно продвигалась в социальных сетях, имеющих отношение к партии Порошенко «Европейская солидарность».

20 марта в Киеве прошел митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко. Протестующие, среди которых в основном были молодые люди, подожгли файеры, забросали здание офиса президента петардами и взрывпакетами и облили стены краской.

Экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко признали виновным в похищении человека и разбое и приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

По предварительным данным, нанесенный в ходе акции протеста ущерб зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского оценивается в $72,1 тысячи.