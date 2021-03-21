«Единая Россия» приостановит членство губернатора Пензенской области

Партия «Единая Россия» в ближайшее время приостановит членство губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который ранее был задержан по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

По его словам, вопрос об исключении чиновника будет зависеть от решения суда.

«В партии предусмотрена четкая процедура: при предъявлении официального обвинения в совершении преступления автоматически приостанавливается членство в партии до решения суда. В ближайшее время решением регионального политсовета членство в партии губернатора Пензенской области будет приостановлено», — сказал Ревенко.

В воскресенье, 21 марта, стало известно, что с главой Пензенской области проводят следственные действия. Как сообщал источник «Интерфакс», обыски и допросы проводятся с чиновником, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Следственные мероприятия начались вечером в субботу в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий. Речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании.

При этом в пресс-службе губернатора заявляли, что не располагают данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментирует.

Позже в Следственном комитете России подтвердили, что Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».