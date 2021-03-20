США и Китай по итогам встречи на Аляске договорились избегать конфликтов

США и Китай во время встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление китайской стороны.

Согласно сообщению, КНР и Соединенные Штаты Америки договорились «поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации».

Обе стороны также надеются на продолжение диалога на высоком уровне.

Кроме того, они условились о создании двусторонней рабочей группы по борьбе с изменением климата.