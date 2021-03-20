В Госсовете КНР назвали переговоры на Аляске «откровенными» и «полезными»
Антон Демидов
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Член госсовета КНР Ян Цзечи прокомментировал переговоры с США в Анкоридже (штат Аляска). Его слова приводит телеканал CGTN.
По его словам, переговоры между сторонами были «откровенными, конструктивными и полезными».
Представитель Госсовета отметил, что между США и Китаем все еще существуют разногласия.
Главы МИД КНР Ван И заявил при этом, что китайская сторона дала США понять, что суверенитет является принципиальным вопросом.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров на Аляске заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены поддерживать с Китаем как конкурентные, так и сотруднические отношения.
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