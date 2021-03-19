Эксперты предсказали острую борьбу за мандаты в новую Госдуму

Хотя до выборов в Госдуму РФ еще полгода, партии заметно активизировали свою работу. Накануне обозначился тренд на повышение конкурентной борьбы на муниципальных выборах – самых низовых выборах, которые в «мирное время» практически не пользуются спросом у российских политиков. Аналитики полагают, что обострение конкуренции на самом низовом уровне может означать тренд на усиление конкуренции на осенних выборах и предстоящую острую борьбу за места в Госдуме, отмечается в материале на сайте Независимого общественного мониторинга.

Так, на муниципальных выборах 14 марта, прошедших в девяти регионах страны, «Единая Россия» сохранила численное преимущество – ее традиционные две трети опять при ней. Однако и остальные партии в этот раз получили кусочек пирога.

В Республике Алтай кандидаты от партии КПРФ одержали победу на выборах в Совет Усть-Канского сельского поселения, заняв следующую после самовыдвиженцев, вторую позицию. На довыборах в Совет Козульского сельского поселения КПРФ опередила партию власти приблизительно на семь процентов. Лидирующие позиции коммунисты заняли на выборах в Совет Курмач – Байгольского сельского поселения, оставив позади самовыдвиженца и представителя «Единой России».

Активизировала борьбу за электорат и «Справедливая Россия». Её кандидат по итогам электоральной гонки с ЛДПР и «Единой Россией» займёт пост главы Нерчинского городского поселения. Кандидаты от «Справедливой России» также победили на выборах в Томской области и Республике Дагестан.

А Хабаровский край, кажется, может претендовать на строчку в книге рекордов Гиннеса. На выборах главы маленького посёлка «Софийский» большинство голосов избирателей набрал кандидат от партии «Зелёные», опередив самовыдвиженца и представителя ЛДПР. За «зеленого» кандидата проголосовало 75,44% зарегистрированных избирателей.

Аналитики напоминают, что в кампании по выборам депутатов Государственной думы РФ от обязательного сбора подписей, как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, освобождены 16 политических партий, в связи с тем, что по итогам Единого дня голосования их представители прошли в парламенты регионов страны. По оценкам экспертов, они не упустят шанса побороться за места в нижней палате парламента, активизируя свой кадровый и наблюдательский ресурс, начиная с начального – муниципального уровня. Расширенный спектр участников политического процесса, а вместе с тем снижающееся число отказов в регистрации кандидатам – ключевые процессы, которые определят ход кампании по выборам в Госдуму в сентябре.

«И похоже обострение конкуренции на самом низовом уровне может означать тренд на усиление конкуренции на осенних выборах и предстоящую острую борьбу за места в Госдуме», - считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.