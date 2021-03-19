Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты республики: инспектор по Гродненской области Юрий Караев и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Об этом пишет «Интерфакс».

«Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал (Караев), второй губернатор (Караник)», — сказал Лукашенко.

Президент назвал их «молодыми, новым поколением, толковыми и знающими цену этой стране». Он добавил, что уже начинает присматриваться к кандидатам.

Лукашенко заявил, что власть в Белоруссии может быть передана только с помощью выборов. Он также подчеркнул, что его дети после него «не будут президентами».

Ранее Лукашенко попросил белорусов потерпеть и пообещал нового президента. Он подчеркнул, что рассчитывает на народное единство в современных условиях кризиса по всему миру.