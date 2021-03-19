Дипломаты Китая обвинили США в нарушении протокола в Анкоридже

Делегация Китая обвинила американских представителей в нарушении протокола встречи в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на представителей китайской делегации .

«Вступительные речи представителей США превысили запланированное время. Американская сторона выдвинула необоснованные обвинения, не соответствующие дипломатическому протоколу, поэтому Китай дал резкий ответ», – говорится в сообщении.

По информации китайского дипломата, делегация приехала на Аляску «с искренними намерениями». Однако во время вступительной речи американская сторона превысила лимит сообщения, рассказав об обвинениях в адрес политики Китая и безосновательных атаках, провоцируя конфликт.

«Это не этика обращения с гостями, это также не соответствует дипломатическому протоколу. Китайская сторона резко ответила на это», — заявил представитель Китая.

В данной встрече приняли участие глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, глава МИД Китая Ван И, госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена обвинил китайскую делегацию на двусторонних переговорах в нарушении протокола и «работе на публику».