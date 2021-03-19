Politico: в США обвинили китайскую делегацию в «работе на публику»

Высокопоставленный чиновник администрации президента США Джо Байдена обвинил китайскую делегацию на двусторонних переговорах в нарушении протокола и «работе на публику», сообщает Politico.

По словам чиновника, имя которого не приводится, китайские дипломаты превысили отведенное на выступление время, которое составляет две минуты.

«Китайская делегация, похоже, прибыла с намерением выступить на публике, сосредоточившись на публичном театральном представлении и драматургии, а не на содержании», – заявил чиновник.

Он подчеркнул, что преувеличенные дипломатические презентации «часто нацелены на внутреннюю аудиторию».

В Анкоридже, штат Аляска, проходят первые переговоры между Китаем и США с момента смены американской администрации. США представляют госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от КНР на встрече присутствуют министр иностранных дел Ван И и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

В ходе встречи глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены поддерживать с Китаем как конкурентные, так и сотруднические отношения. Глава китайского МИДа Ван И, в свою очередь, призвал остановить ухудшение двусторонних отношений.