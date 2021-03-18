Украинский политик рассказал, почему Киев должен готовиться к войне в Донбассе

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, почему Украина должна готовиться к широкомасштабной войне в Донбассе, передает РИА «Новости».

Он выразил мнение, что в данный момент украинское государство стоит «на переломе геополитических плит, на переломе эпох», и ему придется принять участие еще во многих вооруженных конфликтах.

«Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года», — сказал Арестович.

Политик также добавил, что для Киева «есть потенциальные конфликты» и вне Донбасса.

Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Никоноров заявил об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.