Тихановская заявила, что запускает голосование для переговоров с властью

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что запускает общенациональное онлайн-голосование по вопросу о возможности переговоров с белорусскими властями при международном посредничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем только мирным путем через переговоры при международном посредничестве», — сказала политик в видеообращении.

Она отметила, что это голосование запускается не вместо уличных протестов, а вместе с ними.

Ранее Тихановская в ходе слушаний в международном комитете Палаты представителей Конгресса США попросила добиться международной изоляции президента Белоруссии Александра Лукашенко и ввести санкции против белорусских государственных предприятий.

До этого оппозиционер призвала Швейцарию расследовать возможность нахождения в банках страны активов белорусского лидера.