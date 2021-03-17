МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о причинах крушения украинского Boeing

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал отчет Организации гражданской авиации Ирана о причинах крушения украинского Boeing. Обращение министра опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«То, что мы видели сегодня в опубликованном докладе, является ничем иным, как циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. Мы не позволим Ирану скрывать правду, мы не позволим избежать ответственности за это преступление», – заявил Кулеба.

По его словам, проведенное Ираном расследование было предвзятым, в отчете представлены выборочные доказательства, а сделанные выводы являются обманчивыми.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана опубликовала финальный отчет по причинам куршения украинского самолета Boeing в январе 2020 года. В отчете главной причиной трагедии названа ошибка оператора системы противовоздушной обороны.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января2020 года через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.