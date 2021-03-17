Глава Европалаты назвал ошибки ЕС в отношениях с Россией

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил, что Европа совершала ошибки в отношениях с Россией. Об этом он рассказал в своей статье для Kurier.

Ляйтль считает, что сегодня отношения Евросоюза с Россией достигли низшей точки. Однако, по его мнению, у стран есть шанс на перезагрузку и поиск новых решений. Президент Ассоциации заявил, что Брюсселю стоит постепенно ослабить санкции, которые, по его словам, «нанесли огромный урон обеим сторонам».

Он также подчеркнул, что ЕС и России необходимо налаживать отношения в экономической, научной и культурной сферах. Ляйтль предложил Евросоюзу занять нейтральную позицию по австрийскому образцу относительно украинского вопроса. К числу других точек соприкосновения он причислил проблемы изменения климата и цифровизации.

Ранее посол Евросоюза в Москве призвал изменить политику ЕС в отношении России.