Глава ПНС Ливии передал власть новому правительству
Семён Сонный
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Глава Правительства национального согласия (ПН) Ливии Файез Саррадж официально передал властные полномочия новому кабинету министров и Президентскому совету, сообщает ТАСС.
«Сегодня я передаю полномочия, закрепляя принцип мирной передачи власти», – заявил Саррадж.
Он отметил, что задачей нового правительства является проведение всеобщих выборов.
В Ливии продолжается вооруженное противостояние сторонников ПНС и Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром. Под контролем Хафтара находится значительная территория Ливии, которая не подчиняется правительству национального согласия.
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