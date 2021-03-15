Первый президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и покинуть страну

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал премьер-министра страны Никола Пашиняна немедленно сложить с себя полномочия и покинуть Армению. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению экс-президента, Пашинян руководствуется в своих действиях одержимостью сохранения власти любой ценой. Планируемые в скором времени парламентские выборы Тер-Петросян уже окрестил самыми позорными в истории.

«Я согласен со звучащими в обществе утверждениями, что в случае организации досрочных выборов правящей силой она не станет гнушаться повсеместным использованием административного ресурса, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности», — считает Тер-Петросян.

Единственной альтернативой экс-президент считает отставку Пашиняна и назначение беспартийного вице-премьера до новых выборов.

Ранее действующий президент Армении обсудил возможность досрочных выборов с лидером правящей фракции.