Путин назначил Медведева председателем президиума Совета по науке и образованию

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав совета по науке и образованию. Председателем президиума Совета стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, сообщается в соответствующем указе.

Согласно документу, глава государства возглавил совет.

В его состав также вошли помощник президента Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.

Ранее Путин поручил правительству подготовить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы.