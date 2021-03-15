Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру на пост госсекретаря Союзного государства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о госсекретаре Союзного государство России и Белоруссии, рассказал, что главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали его кандидатуру.

«Путин и Лукашенко обсуждали кандидатуру, пока не буду говорить какую», — сказал Песков.

Он отметил ,что о решении будет своевременно объявлено.

Ранее стало известно, что госсекретарь Союзного государства, занимающий этот пост с 2011 года, Григорий Рапота намерен уйти в отставку в ближайшее время. Возможной кандидатурой на эту должность СМИ называли посла России в Минске Дмитрия Мезенцева.