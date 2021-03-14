Лех Валенса лег в больницу, записав прощальное обращение

Бывший президент Польши Лех Валенса лег в больницу на операцию на сердце, об этом он сообщил в своем прощальном видеообращении в Facebook.

Валенса сообщил, что записал обращение по воле неба.

«Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», — заявил он.

Леху Валенсе предстоит пережить операцию на сердце, утверждает польское издание Super Express. По информации газеты, в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из проводов. Кроме того 78-летний политик страдает от диабета и других проблем со здоровьем.