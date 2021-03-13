Зеленский заявил, что санкции СНБО стали «сдачей» обидчикам Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Глава государства заявил в видеообращении, которое выложил в своем Telegram-канале, что при помощи них Украина «дает сдачи» всем, кто годами «наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости».

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