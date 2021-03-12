Постпред США при ООН обвинила РФ в «милитаризации Крыма»

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила российскую сторону в «милитаризации Крыма» и назвала это угрозой общей мировой безопасности. Ее цитирует РИА «Новости».

Выступая на неформальном заседании СБ ООН по теме Крыма, она утверждала, что РФ якобы перебросила на полуостров самолеты с ядерным оружием, а также ракеты, боеприпасы. Также, по ее мнению, Россия увеличила свое военное присутствие в Черном и Азовском морях, и в Керченском проливе.

«Это угроза общей мировой безопасности», — добавила она.

После этого Томас-Гринфилд обратилась к РФ и призвала пустить гуманитарных работников, ОБСЕ и сотрудников ООН в Крым.

Два года назад Генассамблея ООН принимала резолюцию Украины о «милитаризации Крыма». В Крыму назвали такую резолюцию абсурдной.

Крым вошел в состав российского государства после проведенного там в марте 2014 года референдума. Это произошло после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Украинские власти по-прежнему считают Крым своей, но временно оккупированной территорией.