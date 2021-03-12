В Крыму начали проверку после нецензурной брани министра культуры
Максимс Краюшкинс
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В Крыму против министра культуры региона Арины Новосельской ведут расследование. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.
Отмечается, что расследование поручили крымскому вице-премьеру Михаилу Назарову.
Как сообщалось, глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку Новосельской.
Ранее стало известно, что министр культуры Крыма нецензурно прервала выступление главы полуострова.
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