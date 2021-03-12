В Крыму начали проверку после нецензурной брани министра культуры

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Сергей Мальгавко/ТАСС

В Крыму против министра культуры региона Арины Новосельской ведут расследование. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Отмечается, что расследование поручили крымскому вице-премьеру Михаилу Назарову.

Как сообщалось, глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести проверку Новосельской.

Ранее стало известно, что министр культуры Крыма нецензурно прервала выступление главы полуострова.