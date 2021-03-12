Россия предостерегла Украину от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

Россия предостерегает Украину от попыток применить в Донбассе силовой сценарий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 12 марта, передает РИА «Новости».

«Хотели бы предостеречь киевский режим, «горячие головы», которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее стало известно, что жители Донбасса и Крыма подали в ЕСПЧ больше восьми тысяч жалоб на Украину.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.