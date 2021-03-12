Россия предостерегла Украину от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Россия предостерегает Украину от попыток применить в Донбассе силовой сценарий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 12 марта, передает РИА «Новости».

«Хотели бы предостеречь киевский режим, «горячие головы», которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — сказала дипломат на брифинге.

Ранее стало известно, что жители Донбасса и Крыма подали в ЕСПЧ больше восьми тысяч жалоб на Украину.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.