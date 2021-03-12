Вован и Лексус разыграли спецдокладчика ПАСЕ по ситуации с Навальным

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, заявили о розыгрыше специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по ситуации с Алексеем Навальным Жака Мэра. Об этом сообщает РИА Новости.

Пранкеры позвонили Мэру от имени вице-президента ассамблеи, украинского депутата Александра Мережко, указано в сообщении. Предполагается, что розыгрыш состоялся во время зимней сессии ПАСЕ, которая проходила 25 января текущего года.

В ходе разговора с «вице-президентом ПАСЕ» спецдокладчик рассказал о своих планах поехать в Россию и счел эту поездку важной для российской стороны, так как в противном случае она лишится возможности «представить свой взгляд» на ситуацию.

Кроме того, Мэр заверил «украинского депутата», что они «одинаково мыслят о поведении русских».

Ранее Вован и Лексус сообщили о розыгрыше премьер-министра Канады.