Министр культуры Крыма объяснила нецензурную лексику на совещании
Министр культуры Крыма Арина Новосельская, прервавшая выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи нецензурной бранью, объяснила случившееся. Об этом сообщает «Крым 24».
«** твою мать, поставили, как обезьяне!» — сказала министр при включенном микрофоне. Ее слова услышали зрители трансляции, а также участники совещания.
Новосельская объяснила, что она не смогла сдержать эмоции, когда случились технические неполадки.
«Когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались «непарламентские» выражения. Приношу всем свои извинения. Поверьте, я больше всех переживаю из-за этой ситуации», — добавила Новосельская.
Ранее в Совфеде оценили нецензурную реплику главы минкульта региона.