Эксперты ЭИСИ обсудили восприятие возвращения Крыма в Россию спустя 7 лет

В четверг, 11 марта, на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ на тему: «Семь лет после присоединения Крыма: настроения граждан».

Модератором дискуссии выступил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа ВЦИОМ, представил социологические данные по отношению россиян к воссоединению Крыма к России. Так, 63% опрошенных испытывают гордость и восхищение в связи с воссоединением Крыма с Россией, о негативных эмоциях заявили всего 7% россиян. Абсолютное большинство россиян (82%) считает, что воссоединившись с Крымом, Россия может отстаивать свои интересы. Эксперт также отметил, что тема санкций – это не тема Крыма.

Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, политолог, остановился в своем выступлении на методах воздействия на крымчан в рамках продолжающейся по сей день информационной борьбы против России. Со слов эксперта, после государственного переворота в Киеве было создано министерство информационной политики. Создано порядка 20 тысяч ненастоящих спящих аккаунтов в социальных сетях фальшивых крымчан и севастопольцев, чтобы распространять искаженную или недостоверную информацию о ситуации с экономикой, экологией и развитием социальной сферы региона, утверждает эксперт.

Иван Манучаров, депутат Госсовета Республики Крым, председатель Комитета по информационной политике, согласился с мнением предыдущих спикеров, что Крым очень активно развивается и преображается. «Самое главное, что крымчане перестали думать, как защитить свою идентичность, свою историю. Постоянно, когда были те года еще при Украине, все равно присутствовал момент того, что надо не забывать и держать порох сухим и быть готовым всегда вставать на защиту. Сегодня в большей степени можно сказать, что такая проблема или такие мысли, они отпали, и люди больше стараются думать о своих жизненных проблемах, развивать себя, свою семью. То есть сегодня Крым не оглядывается назад и смотрит вперед», — сказал он.