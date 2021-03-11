Путин начал подготовку послания к Федеральному собранию

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что начал подготовку послания к Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

«Мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, ежегодного послания Федеральному собранию», — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Глава государства отметил, что мнения участников собрания — первых лиц ведущих компаний и предпринимательских объединений в этой связи крайне важны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока неизвестна и «сдвигается вправо».