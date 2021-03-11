Путин начал подготовку послания к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин заявил, что начал подготовку послания к Федеральному собранию, передает РИА «Новости».

«Мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, ежегодного послания Федеральному собранию», — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Глава государства отметил, что мнения участников собрания — первых лиц ведущих компаний и предпринимательских объединений в этой связи крайне важны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока неизвестна и «сдвигается вправо».