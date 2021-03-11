В Госдуме оценили заявление японского политолога о Курильских островах

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление японского политолога о том, что Япония должна показать свою способность заблокировать проливы между южными Курилами и материковой частью России, передает RT.

«Есть ощущение, что в японском политикуме вновь возникло желание обострить тему того, что они называют проблемой северных территорий. Периодически это случается», — ответил Новиков.

Он добавил, что в заявлении экс-дипломата нет ничего нового, и России придется учитывать такую позицию японской стороны. Депутат считает, что в данном случае необходимо предпринимать меры в рамках информационной войны.

Ранее японский политолог Акио Каватао заявил, что для решения «территориального вопроса» страна должна продемонстрировать «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами.