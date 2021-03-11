Кремль: контактов Путина с Зеленским пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не планируются контакты глав РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Что касается конкретно визита или двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив мы не получали. При необходимости контакты по телефону могут быть оперативно организованы», — сказал Песков.

Ранее Зеленский сообщил, что готов отдельно встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), если саммит глав государств не состоится.

Последняя встреча глав стран «нормандской четверки» состоялась в декабре 2019 года.