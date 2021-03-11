Профессор в Японии предложил властям блокировать Южные Курилы

Политолог, бывший дипломат Акио Каватао заявил, что для решения проблемы территориального спора с Россией о принадлежности Южных Курил Японии, Токио должен пригрозить блокадой морского сообщения между островами и материковой частью РФ. Об этом пишет японский Newsweek.

«Чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России, и четырьмя «северными островами», — считает Каватао.

Он добавил, что Японии необходимо дождаться политического ослабления России на международной арене до уровня 1990-х годов. Пока это не случилось, Токио должен доказать мировому сообществу, что Ялтинское соглашение 1945 года не определяет изменения границ между двумя странами.

Политолог также подчеркнул, что Японии стоит создавать в отношениях с Россией настроения, «выгодные для нас с точки зрения решения территориального вопроса» и не создавать излишнего ажиотажа.

Ранее российские эксперты прокомментировали новую стратегию Японии в отношении Курил.