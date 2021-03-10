В МИД РФ прокомментировали план о мирном урегулировании в Донбассе

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не осведомлена о плане мирного урегулирования в Донбассе, который, как утверждает офис украинского президента Владимира Зеленского, был предложен Германией и Францией и доработан в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином, ждет одобрения Россией.

По словам Ермака, предложенный план подразумевает создание так называемых кластеров, которые могут «стать в случае согласования основой для дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира в Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов».