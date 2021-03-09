Вдова посла Карлова отреагировала на приговор по делу об убийстве мужа
Вдова Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Марина прокомментировала приговор обвиняемым по делу об убийстве ее мужа.
Карлова заявила, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре, так как ей морально тяжело это видеть.
«Время не вернуть обратно и моего мужа уже не возвратить. Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить память о нем в моем сердце», — сказала Марина Карлова в эфире телеканала «Россия 24».
9 марта суд в Анкаре вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.
Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.