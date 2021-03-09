Европарламент лишил Пучдемона неприкосновенности
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Европейский парламент лишил бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона депутатской неприкосновенности, сообщает Reuters.
Члены парламента проголосовали за лишение неприкосновенности Пучдемона и еще двоих бывших членов каталонского кабинета, министров Тони Комина и Клары Понсати.
14 октября 2019 года Верховный суд Испании выдал европейский и международный ордер на арест экс-главы каталонского правительства на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. В январе 2020 года суд Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию со ссылкой на депутатскую неприкосновенность политика.
close