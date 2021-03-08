Украинский дипломат призвал разорвать отношения с Москвой

Киев должен готовиться к разрыву отношений с Москвой, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик призвал Киев «прекратить всякое взаимодействие с агрессором».

«Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией», — сказал Чалый.

По словам дипломата, в таком случае нужно обратиться к третьей стороне, чтобы она была посредником между Россией и Украиной.

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