Американский политолог рассказал, как США нужно оценивать Россию

Глава Центра Майка Роджерса по разведке и глобальным вопросам американский политолог Джошуа Хумински предложил изменить подход к оценке России. Об этом он рассказал с своей статье в The Hill.

По его мнению, стратегия новой администрации президента США Джо Байдена должна начинаться с глубокого понимания интересов РФ и ее мощи, а не исходя из того, что в основе лежит слабость и «структурный упадок». Этот подход может стать основой более дальновидной политики в отношении России

Однако, Хумински отмечает, что понимание не означает признание. Это, по его мнению, умение оценивать РФ такой, какая она есть, а не такой, какой ее хотят видеть США. В противном случае можно получить «зеркальное отображение».

Политолог отмечает, что если игнорировать стратегические интересы Москвы, то она будет постоянно обводить Вашингтон вокруг пальца.