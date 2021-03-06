МИД не стал комментировать данные о взаимной высылке дипломатов РФ и Франции

Министерство иностранных дел России отказалось комментировать информацию французской газеты Les Echos о якобы состоявшейся в прошлом году тайной взаимной высылке дипломатов РФ и Франции, передает ТАСС.

Агентство обратилось в ведомство с просьбой прокомментировать данное сообщение.

«Не комментируем», — ответили в дипведомстве.

Комментарий МИД Франции агентству также пока получить не удалось.

Ранее Les Echos со ссылкой на источники писала, что один из сотрудников экономической службы российского посольства в Париже был выслан из-за предполагаемого участия в шпионаже. В ответ на это Россия также выслала одного из дипломатов, работавших в экономическом отделе французского посольства в Москве.