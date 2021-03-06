США обвинили Россию и Китай в «вакцинной дипломатии»

Администрация Соединенных Штатов считает, что России и Китай пытаются использовать поставки вакцин от коронавируса нового типа в качестве инструмента для решения дипломатических задач. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«Мы обеспокоены попытками России и Китая использовать вакцины в дипломатических целях», – отметила Псаки.

Она подчеркнула, что США поддерживают распространение вакцин от коронавируса через международные координационных механизмы.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших ее стран, обогнав американский препарат Pfizer.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.