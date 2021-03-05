Захарова рассказала, как РФ будет реагировать на позитивные сигналы от Вашингтона

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в... Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в...
РИА «Новости»

Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с США и будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Захарова видит российско-американские отношения такими, какими они должны быть — равноправное, взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.

«Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США.