Захарова рассказала, как РФ будет реагировать на позитивные сигналы от Вашингтона
Карина Казанцева
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Россия никогда не отказывалась от сотрудничества с США и будет конструктивно реагировать на позитивные сигналы Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
По ее словам, Захарова видит российско-американские отношения такими, какими они должны быть — равноправное, взаимоуважительное и взаимовыгодное партнерство.
«Мы не отказывались от взаимодействия даже в самые сложные моменты, поэтому уж тем более на позитивные сигналы будем реагировать конструктивно», — сказала дипломат.
Ранее Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США.
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