Секретарь Совбеза РФ и помощник президента США провели телефонный разговор
Катерина Медведева
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор.
«Обсуждались перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности», — говорится на сайте российского ведомства.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Ранее сообщалось, что Россия выступила за углубление диалога с США по ряду тем.
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