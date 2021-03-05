Секретарь Совбеза РФ и помощник президента США провели телефонный разговор

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор.

«Обсуждались перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности», — говорится на сайте российского ведомства.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Ранее сообщалось, что Россия выступила за углубление диалога с США по ряду тем.