Генпрокуратура Белоруссии направила Литве просьбу о выдаче Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии направила Литве прошение о выдаче эка-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на родине политик будет привлечена к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Соответствующая просьба направлена в адрес Генпрокуратуры Литвы.

Ранее в Литве заявили, что не выдадут Тихановскую Белоруссии.