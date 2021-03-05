Антонов заявил, что РФ отвергает претензии США относительно прав человека

Россия отвергает претензии США относительно ситуации с правами человека в РФ. Такое заявление во время своего выступления в дискуссионном клубе «Космос-клаб» сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что российская сторона считает «особенно неприемлемыми» претензии «по правочеловеческой проблематике».

«Ни у кого нет права учить нас, как жить», — говорится в заявлении Антонова, которое было опубликовано на странице посольства РФ в Facebook.

Посол Анатолий Антонов также заявлял, что Россия «не закрывает глаза на накопившиеся проблемы» в отношениях с США.