Климкин забеспокоился, что Закарпатье станет для Украины «вторым Крымом»

Экс-глава МИД Украины оценил шутку премьер-министра Словакии Игоря Матовича о том, что он пообещал в обмен на вакцину «Спутник V» передать России Закарпатскую Украину.

Он считает, что шутка главы словацкого кабмина — это шутка «по Фрейду», и «в некоторых головах» есть мнение, о том что Закарпатье не принадлежит Украине.

«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», — написал Климкин.

Он также призвал создать специальную стратегию и проводить необходимую работу для того, чтобы в Закарпатье было «больше Украины».