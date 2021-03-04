Захарова посоветовала ЕС сменить обвинительный тон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к Евросоюзу с призывом сменить обвинительный тон в адрес России для выстраивания продуктивного диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она призвала европейские страны к обсуждению проблемных вопросов в публичной плоскости.

«У нас есть о чем поговорить. И, конечно, нужно просто отказаться от бессмысленной конфронтационной риторики, перейти к выстраиванию конструктивного диалога с нашей страной на равноправной и взаимовыгодной основе», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что политизация темы коронавируса свидетельствует о «нечистоплотной конкуренции», что «наносит дополнительный ущерб образу, имиджу, реноме самого же Европейского Союза».

Ранее она назвала антироссийские санкции ЕС ничтожными с правовой точки зрения.