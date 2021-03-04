Кремль ответил США на призыв к уничтожению химоружия

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила условия конвенции о запрещении химического оружия, исполнение которой Вашингтон называет условием во избежание новых санкций в отношении РФ.

Песков напомнил, что Россией уже много лет назад было заявлено и верифицировано уничтожение всего химического оружия на своей территории.

«Никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави тоже выполнят эту конвенцию», — отметил Песков.

Ранее США назвали способ для России избежать новых санкций.