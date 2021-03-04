Экс-посол рассказал о намерении Байдена «жестко» подталкивать Киев к реформам

Президент США Джо Байден готов «в жесткой форме» подталкивать Украину к реформам, заявил бывший американский посол в Киеве Стивен Пайфер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями», – отметил дипломат.

По его словам, такое подталкивание будет полезным для Киева, так как будет способствовать выполнению ключевых шагов, которые необходимы, «если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал».

Ранее администрация Соединенных Штатов решила выделить Украине еще $125 млн в качестве нового пакета военной помощи.