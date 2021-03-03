Байден продлил санкции против России из-за Крыма

Президент США Джо Байден продлил на год санкции против России. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном реестре США.

В тексте отмечается, что «действия и политика (России), о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

В заключении указано, что режим чрезвычайного положения, введенный 6 марта 2014 года, и меры, которые поэтапно принимались в отношении России, будут снова продлены после 6 марта 2021 года.

Ранее в США заявили, что власти будут жестко реагировать на попытки России нанести Вашингтону и его союзникам вред.